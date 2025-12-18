В Балаковском районе мужчина-водитель получил травмы в аварии с фурой

В ДТП под Балаковом пострадали два водителя грузовиков.

В среду 17 декабря в 9:51 рядом с селом Малая Быковка Балаковского района столкнулись грузовой автомобиль Howo и фура MAN. По данным службы спасения, в результате аварии пострадал 33-летний водитель самосвала.

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы извлечь его из повреждённой кабины. Мужчину передали медикам. Позже в Госавтоинспекции уточнили, что в больницу также был госпитализирован 53-летний водитель второго грузовика.

На месте работали спасатели, сотрудники ДПС и скорая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева