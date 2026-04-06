Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Саратовом детей

В саратовских больницах остаются четверо пострадавших в ДТП под Петровском.

По состоянию на сегодняшний день в медучреждениях областного центра остаются трое детей и один взрослый — жертвы автокатастрофы с участием рейсового автобуса в Петровском районе. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном минздраве.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля около села Новозахаркино. 53-летний водитель автобуса «Хендэ» опрокинул транспорт: по предварительным данным, мужчине стало плохо за рулём, он скончался на месте. В салоне находились 27 пассажиров, из которых 23 — дети. Школьников везли из Ершова на экскурсию в Пензу.

Всего пострадали семь человек: двое взрослых и пятеро детей. Двоих взрослых и троих детей санавиацией доставили в больницы Саратова. Одной девочке провели операцию в Петровске, после чего также перевезли в областную детскую клиническую больницу. Самый тяжёлый случай — у 12-летней девочки, которой оторвало кисть руки.

Как уточнили в минздраве, сейчас в стационарах остаются четверо пострадавших (трое детей и один взрослый) в состоянии средней степени тяжести. Один ребёнок наблюдается амбулаторно, ещё одного готовят к переводу в московскую клинику.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю Дмитрию Костину доложить о ходе расследования.

Ольга Сергеева