В Саратове наградили победителей регионального этапа «Российской школьной весны»

В концертном зале СГУ 26 марта состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна».

Мероприятие объединило 500 юных талантов из разных муниципальных районов области, — сообщили в региональном министерстве образования.

Участниками фестиваля стали школьники в возрасте от 12 до 18 лет, выступавшие индивидуально или в составе коллективов. Конкурсная программа охватила семь направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, медиа и новое направление «Мода». Также были предусмотрены специальные номинации «Малая Родина Первых» и «КВН. Дети». Всего в региональном этапе приняли участие более 2000 детей со всей области.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель председателя правительства Саратовской области Владимир Попов, председатель комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая, заместитель министра образования Михаил Попов, а также представители региональных ведомств и творческих союзов. Состоялось награждение победителей в каждой номинации, творческие номера которых украсили программу гала-концерта.

«Региональный этап в очередной раз доказал: наша земля богата талантами. Более двух тысяч участников — это серьезный результат, за которым стоит огромная работа наставников и самих ребят. Уверен, что победители достойно представят Саратовскую область на всероссийском этапе», — отметил заместитель министра образования Михаил Попов.

Победители фестиваля войдут в состав региональной делегации для участия во Всероссийском проекте-фестивале «Российская школьная весна», который пройдет с 15 по 20 мая 2026 года в Ставрополе. Саратовская область традиционно показывает высокие результаты на всероссийском этапе: в 2024 году регион занял первое место в общекомандном зачете, в 2025 году — второе место. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подготовила Ольга Сергеева