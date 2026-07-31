Режиссёр саратовского театра принял поздравления

Несколько дней назад день рождения отметил художественный руководитель и режиссёр Театра «Вне Стен» Алексей Усов. Команда театра тепло поздравила его, поблагодарив за доверие, вдохновение и умение открывать новые смыслы, создавая спектакли за привычными границами сцены. Коллеги пожелали Алексею Олеговичу крепкого здоровья, ярких премьер, смелых творческих решений и новых проектов, которыми будут восхищаться зрители. «Пусть каждый спектакль становится событием, а каждая идея обязательно находит своё воплощение», — говорится в поздравлении.

В театре отметили, что именно Усов сделал его таким, каким его любят зрители.

Ольга Андреева