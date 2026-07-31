Самый летний спектакль сезона: «Бабель. Триптих» покажут в прохладном дворике

22 августа в 19:00 на Театральной площади — три истории о любви, справедливости и человеке.

Саратовцев приглашают на спектакль под открытым небом. Во дворике на Театральной площади, 13 покажут «Бабель. Триптих» — три новеллы по мотивам прозы Исаака Бабеля. Два актёра перевоплотятся в десятки ярких персонажей, а шумные улицы и неповторимый южный колорит оживут прямо перед зрителями. Организаторы обещают атмосферу старого дворика, спасение от городской жары и истории, которые остаются с вами надолго.

Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение — 16+.

Ольга Андреева