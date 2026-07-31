В музее краеведения сыграли «Хороший роман»

Спектакль-посвящение 65-летию первого полёта человека в космос проходит прямо в окружении уникальных экспонатов.

Саратовский музей краеведения и Театр вне стен представили совместный проект — спектакль «Хороший роман». Его действие разворачивается не в привычном театральном зале, а в зале космонавтики, где центральным элементом сценографии стал подлинный самолёт Як-18 — именно на нём когда-то учился летать Юрий Гагарин. Трогательная постановка рассказывает о человеке, чья жизнь была неразрывно связана с небом.

Главные роли исполняют Григорий Зотов, Маргарита Носова, Владимир Решетов и Тёма Апанасенко. Их актёрская игра, по отзывам зрителей, превращает спектакль в яркое и эмоциональное событие. Режиссёр Алексей Усов выстроил действие так, что техника и человеческая судьба сливаются в одно целое. «Случилось, как в хорошем романе: моё возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолёте», — эти гагаринские строки звучат как посвящение и артистам, и самому пространству.

Зрители благодарят коллектив театра и режиссёра за мастерство, яркие впечатления и подаренные эмоции. Спектакль стал достойным подарком к юбилейной дате.

Ольга Андреева