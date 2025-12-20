Родители Саратова просят ускорить строительство школы в Ленинском районе

В центре Саратова и у сквера «Территория детства» проходят одиночные пикеты местных жителей.

Их цель — обратить внимание властей на необходимость ускорить строительство новой школы в Ленинском районе.

Как отметила одна из жительниц, большинство родителей района ждут современное учебное заведение для своих детей, где можно будет учиться в одну смену, а рядом будет расположен стадион и зелёная зона. По её словам, жители хотят, чтобы строительство долгожданной школы завершилось как можно скорее.

На сегодняшний день работы на объекте уже ведутся. Подрядчик приступил к установке буронабивных свай, устройству подпорной стенки и разработке котлована.

Ольга Сергеева