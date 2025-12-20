В Саратовской области суррогатным алкоголем отравились почти 400 человек

В регионе зафиксировано снижение отравлений алкоголем и суррогатами.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в январе-ноябре 2025 года число отравлений спиртосодержащей продукцией в области сократилось на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 399 случаев против 515.

Большинство инцидентов (360 случаев) связаны с употреблением этилового спирта. Отравлений суррогатами алкоголя зафиксировано всего четыре, что значительно меньше, чем годом ранее (25 случаев). При этом сохраняется проблема отравлений непищевыми спиртосодержащими жидкостями (35 случаев).

Более 90% всех отравлений приходится на взрослое население. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Саратове, Вольске, Балаково, Энгельсе и Энгельсском районе.

Отметим, что в 2024 году область входила в число регионов с показателем отравлений алкоголем выше среднероссийского уровня.

Ольга Сергеева