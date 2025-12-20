«Сначала не ждала ничего хорошего»: орловчанка рассказала, как влюбилась в Саратов после переезда

Авторы телеграм-канала «В Саратов!» опубликовали историю подписчицы, которая два года назад переехала в город из Орла.

По её признанию, изначально она не питала особых надежд, но реальность превзошла ожидания.

Женщина рассказала, что решение о переезде далось непросто — о Саратове она знала лишь по стереотипам о «непримечательном провинциальном городе». Однако первые же впечатления изменили её мнение.

«После Орла Саратов показался мне мегаполисом. Особенно поразила Волга и набережная — увидеть эту мощь вживую не сравнить с картинками», — поделилась она.

Новой жительнице понравилась архитектура города, создающая особую атмосферу, а также насыщенная культурная жизнь: множество кафе, постоянные культурные события.

«Мои ожидания и реальность сыграли в обратную сторону. Саратов не идеален, но он покорил меня своим воздухом и ритмом жизни. Сейчас это мой любимый город, где мы с мужем хотим остаться жить», — резюмировала орловчанка.

Ольга Сергеева