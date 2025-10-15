Роман Бусаргин просит жаловаться ему лично на отсутствие тепла

Во всех муниципалитетах региона идет технологический процесс подключения жилых домов к отоплению.

Как сообщает губернатор Роман Бусаргин, по многим адресам тепло уже появилось, но коммунальным службам в ближайшие две недели предстоит еще большой объем работ.

— Уважаемые жители, если в вашем доме пока нет отопления и управляющая компания не информирует по срокам его подключения, пишите в комментариях под этим постом адрес. Специалисты министерства строительства и ЖКХ и муниципальной власти будут отрабатывать каждый сигнал, — написал глава региона в своём ТГ-канале.

Наталья Мерайеф