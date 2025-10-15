Саратовским собственникам недвижимости компенсируют расходы на кадастровый учет

На рассмотрение Саратовской городской Думы вынесен проект о компенсации затрат на кадастровый учет недвижимости. Согласно документу, собственникам жилья планируется возмещать расходы на проведение кадастровых работ в размере от 5 до 6 тысяч рублей.

Предлагаемые меры поддержки включают: компенсацию до 5 000 рублей при постановке на учет жилых домов, компенсацию до 6 000 рублей для домов с хозяйственными постройками и возмещение госпошлины в размере 1 000 рублей для льготных категорий.

Программа будет действовать с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Депутаты также обсудили недавние изменения в земельном законодательстве, вступившие в силу с 1 сентября, включая случаи изъятия земельных участков за нарушения.

Алена Орешкина