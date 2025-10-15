Саратовские пловцы завоевали 10 медалей и установили мировой рекорд на чемпионате России

В Свердловской области завершился чемпионат России по плаванию спорта ЛИН, в котором приняли участие более 180 спортсменов из 27 регионов страны. Воспитанники энгельсской спортивной школы Алина Тупицына и Валерий Авраменко принесли в копилку Саратовской области 10 наград.

Алина Тупицына завоевала 6 медалей: четыре золотые (50 м вольный стиль, 50 м спина, 100 м вольный стиль, 200 м вольный стиль) и две серебряные (100 м комплекс, 100 м спина). На дистанции 50 метров на спине спортсменка установила рекорд Европы и мира в своей возрастной категории.

Валерий Авраменко добавил к общему успеху четыре медали: два серебра (50 м и 100 м баттерфляй) и две бронзы (200 м комплексное плавание, 100 м спина). Подготовкой спортсменов занималась тренер-преподаватель Елена Иванова.

Алена Орешкина