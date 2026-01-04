Роман Бусаргин: Для проезда открыт еще один участок трассы

Для проезда всех видов транспорта открыт еще один участок федеральной трассы:

А-298 а/д Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан» на участке км 36+250 — км 272+000.

Сохраняются ограничения для движения грузового и маршрутного транспорта:

— А-298 а/д Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан» на участке км 272+000 — км 582+000.

— Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» на участке км 111+150 — км 260+000.