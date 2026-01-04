Саратовская область попала в тройку лидеров дорожного строительства страны

Основные инвестиции в дорожное строительство в ближайшие два года могут быть направлены в три региона.

Среди них и — Саратовская область (а также Дагестан и Чечня). Решение связано с развитием инфраструктуры международного коридора «Север-Юг», включая строительство новых объездных магистралей.

Как пояснили эксперты, эффект от таких проектов распространяется на экономику страны в целом. Ранее Саратовская область уже была отмечена за успехи в дорожной сфере.

Общий объём финансирования дорожной деятельности в регионе в текущем периоде составил 16 млрд рублей. Новые проекты направлены на повышение транспортной доступности и улучшение логистических связей.

Алиса Эай