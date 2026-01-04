Жители разных районов Саратова сидят без света и тепла из-за аварийных отключений

Из-за аварии жители Саратова 4 января массово остались без электричества, отопления и горячей воды.

Отключения, спровоцированные непогодой, затронули многочисленные районы, включая 3-й Северный поселок, Клещевку, Мирный, Булгаковский парк и другие. Об этом горожане сообщают в соцсетях и редакцию интернет-издания «Новости Саратова».

Мэр Михаил Исаев и глава региона Роман Бусаргин официально подтвердили проблему с отключениями жизненно важных ресурсов, сообщив, что аварийные бригады направлены на устранение. Для критически важных объектов задействуют генераторы.

Напомним, 4 января из-за ремонта трубопровода на 2-й Садовой также запланировано отключение тепла и горячей воды в десятках домов Октябрьского района.

Ольга Сергеева