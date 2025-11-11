Студентов Саратовской области планируют включить в программу бюджетных путешествий

В Саратовской области готовятся законодательные изменения, которые позволят студентам колледжей и техникумов наравне со школьниками участвовать в культурно-познавательных экскурсиях и путешествиях за счет бюджета.

Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной Думы и в ближайшее время будет вынесен на общее обсуждение.

«Студенты колледжей и техникумов наравне со своими сверстниками, обучающимися в школах, должны иметь возможность принимать участие в культурно-познавательных экскурсиях и путешествиях, организованных за счёт бюджетов. Такие нормы уже действуют на федеральном уровне, и мы планируем привести в соответствие наше региональное законодательство», — прокомментировала депутат облдумы Мария Усова.

На этом же заседании депутаты заслушали информацию о кадровом обеспечении спортивной медицины в регионе. Как отметила Усова, с проблемой дефицита спортивных врачей сталкиваются многие родители юных спортсменов.

«Основная проблема – дефицит кадров. Она складывается, в том числе, из низкого уровня заработной платы, которая не доведена до целевых показателей. При этом развитие спорта и привлечение молодёжи к занятиям физической культурой – один из приоритетов нашего государства», — подчеркнула депутат.

Она напомнила, что в 46 спортивных школах Саратовской области занимается более 32 тысяч человек, и все они нуждаются в профессиональных обследованиях и квалифицированной помощи.

«От профильных ведомств хотелось бы видеть большей эффективности в работе над подготовкой кадров и сохранением спортивных врачей в профессии», — резюмировала Мария Усова.

Наталья Мерайеф