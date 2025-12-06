В Саратове на улице Лермонтова изымают земельный участок со старинным домом

В Саратове изымают землю в историческом центре со старинным особняком.

Администрация Саратова изымает земельный участок в историческом центре города, на котором расположен жилой дом начала 20-го века. Соответствующее постановление подписал глава города Михаил Исаев.

Речь идёт о доме № 19 на улице Лермонтова (на пересечении с Нескучным переулком). Площадь изымаемого участка составляет 1 269 кв. метров.

Согласно данным сайта министерства ЖКХ Саратовской области, здание было построено в 1917 году. Его общая площадь — 873 кв. метра, в доме расположено 19 квартир. Причины и цели изъятия участка в официальном сообщении не уточняются.

Ольга Сергеева