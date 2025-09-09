Создана рабочая группа по вопросам развития горпарка

Создана рабочая группа по вопросам развития Городского парка культуры и отдыха им. М. Горького.

Об этом сообщает ТГ-канал городской думы Саратова.

Такое решение принято на заседании комитета по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения Саратовской городской Думы. В ее состав вошли депутаты Елена Злобнова, Александр Бондаренко, Вячеслав Тарасов, Игорь Фомин, Виктор Марков, Павел Солопов, Ирина Видина, Юрий Ерофеев, Андрей Аксенов, Марс Хаметов, Юрий Максимов, Аскар Ализиев.

Решение было принято после обращения главы города Михаила Исаева к депутатам с просьбой активно подключиться к разработке концепции развития одной из главных зон отдыха в Саратове.

Таким образом, дан старт совместной работе администрации и депутатского корпуса над обновлением парка.

Цель рабочей группы, которую возглавит заместитель председателя Саратовской городской Думы Елена Злобнова, — формирование единой концепции развития, которая учтет все ключевые аспекты: от безопасности и экологии до комфорта и современных развлечений.

Депутатам предстоит проработать вопросы благоустройства, озеленения и внедрения цифровых сервисов.