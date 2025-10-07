Роман Бусаргин: Начали улучшать систему выдачи бесплатных льготных лекарств

С этого года начали улучшать систему выдачи бесплатных льготных лекарств, на закупку которых было направлено свыше 5,3 млрд рублей.

Главная задача, которая стояла перед министерством здравоохранения, — наладить все внутренние процессы, позволяющие сделать закупку, учет и выдачу препаратов максимально удобными и эффективными. Для этого в ряде наших медицинских учреждений тестировалась автоматизированная система. Сейчас она внедряется повсеместно.

Ещё одно важное решение касается логистики и сроков, связанных с закупками лекарств. Изменения позволяют проводить аукционы заранее, формируя необходимый запас препаратов.

Отдельно говорили и о развитии сети муниципальных аптечных пунктов. Именно через них зачастую жители получают положенные бесплатные лекарства в небольших населенных пунктах. На сегодняшний день в области функционируют 807 таких точек (всего несколько лет назад их было менее 500).

Обратил внимание профильного министра, что вопрос обеспечения граждан льготными лекарствами — один из первоочередных в работе ведомства. Контроль здесь должен осуществляться на постоянной основе, а каждое обращение жителей, связанное с этим, требует незамедлительной реакции.