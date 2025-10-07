Участник программы «Наши герои» поддержал студентов «Армейского марафона»

Заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов и участник программы «Наши герои» Валерий Мишнев приняли активное участие в работе ежегодной военно-спортивной игры «Армейский марафон».

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в ходе мероприятия представители не только наблюдали за ходом соревнований, но и детально ознакомились с организацией этапов, включая стрельбу из пневматической винтовки, сборку-разборку автомата Калашникова и другие военно-прикладные дисциплины. Особое внимание было уделено оценке условий проведения соревнований и соблюдению мер безопасности.

Михаил Попов и Валерий Мишнев пообщались с участниками команд из различных образовательных учреждений области, обсудив перспективы развития военно-патриотического движения в регионе. Они подчеркнули значимость таких мероприятий для формирования у молодежи гражданской позиции и физического развития.

«Подобные инициативы играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения, сочетая физическую подготовку с формированием патриотических ценностей», — отметил заместитель министра образования Михаил Попов.

Подготовила Наталья Мерайеф