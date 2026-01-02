Саратовцев попросили воздержаться от дальних поездок на автомобилях из-за морозов

В Саратовской области усилились морозы, в отдельных районах выпал снег.

Например, в Воскресенском районе температура опустилась до -18°C, средний показатель по региону составляет -12°C.

В ночь на 2 января снег выпал в пяти районах: Аркадакском, Аткарском, Гагаринском, Романовском и Самойловском. Ранее осадки фиксировались на территории 18-ти муниципалитетов.

Министерство дорожного хозяйства призвало автовладельцев воздержаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными условиями. На трассах работают 30 единиц техники, ведущих противогололедную обработку. За зимний сезон уже использовано более 62,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. Остальные силы дорожных служб находятся в режиме дежурства.

Алиса Эай