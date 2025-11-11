В Саратовской области за мерцающие вывески будут штрафовать

В Саратовской области могут запретить мерцающие рекламные конструкции.

С соответствующей инициативой выступила Саратовская городская дума, предложившая внести правки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Данный законодательный проект уже был рассмотрен профильным комитетом областного парламента и получил рекомендацию для принятия.

Согласно предложенным поправкам, будет введена административная ответственность за эксплуатацию вывесок со световыми эффектами. Под запрет подпадают конструкции с мигающей подсветкой, динамически меняющимися картинками, а также светопрозрачные вывески, занимающие более 30% площади остекления.

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или денежный штраф: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для компаний — от 15 до 30 тысяч рублей.

Параллельно этим же документом планируется увеличение размеров штрафных санкций для юридических и должностных лиц за ряд других нарушений. В их числе:

· Игнорирование требований местных властей об удалении с фасадов зданий объявлений и листовок нерекламного содержания.

· Нарушение регламентов, установленных муниципалитетом для согласования, производства и последующего восстановления территории после земляных работ.

· Повторное в течение года совершение правонарушений, связанных с организацией земляных работ.

· Невыполнение в установленные сроки обязанностей по содержанию и благоустройству прилегающей территории.

Ольга Сергеева