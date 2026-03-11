Роман Бусаргин: О масштабной замене коммуникаций в регионе

Ранее говорил о том, что 5 районов Саратовской области получат из регионального бюджета дополнительное финансирование на масштабный ремонт коммуникаций. 30 млн рублей будет распределено между следующими территориями:

— Александрово-Гайский район.

— Базарно-Карабулакский район.

— Балтайский район.

— Турковский район.

— Ртищевский район.

В 28 населенных пунктах, список которых в карточке, будет заменено свыше 10 км наиболее изношенных участков водопроводных сетей и реконструировано 11 объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит улучшить качество водоснабжения как минимум для 50 тысяч человек.

Параллельно в 17 крупных городах Саратовской области также начнутся работы по ремонту коммуникаций, кроме того, в региональном центре продолжится новый этап масштабной программы модернизации системы водоснабжения. Замене подлежат изношенные участки, где происходит наибольшее число аварий и, соответственно, снижаются параметры подачи воды. Как уже показала практика реализации первого этапа, на центральных магистралях Саратова количество внештатных ситуаций снизилось более чем на 40%.