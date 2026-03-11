В спецоперации трагически погиб школьный учитель начальных классов из города Балаково Александр Шлепкин

Администрация Балаковского района сообщила о гибели военнослужащего Александра Алексеевича Шлепкина.

Он погиб 12 февраля 2026 года при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

В некрологе говорится, что Шлепкин родился 15 марта 1986 года в Ленинграде. Получил педагогическое образование, окончив Высшее педагогическое училище № 1 им. Н.А. Некрасова в Санкт-Петербурге. По специальности он был учителем начальных классов.

Прощание с бойцом состоится завтра, 12 марта, в храме Иоанна Богослова города Балаково. Траурная церемония продлится с 10:00 до 11:00.

В местной администрации выразили глубокие соболезнования родным, друзьям и сослуживцам погибшего.

Ольга Сергеева