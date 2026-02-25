Священник на льду: тренер из Духовницкого района расскажет о дворовом хоккее

В студии радио КП Саратов обсудят развитие дворового хоккея в Духовницком районе.

В новом выпуске программы «Гость в студии» на радиостанции 90.6 FM поговорят о спортивной жизни сельской глубинки, грантовой поддержке и настоящей команде.

Гостями эфира станут президент фонда «Волжский путь» Виктория Бородянская, тренер хоккейной команды «ВОЛГА» из Духовницкого района отец Евгений Растопшин, а также защитник команды Дмитрий Перевозчиков.

Ведущие обсудят, как в районе появился проект по развитию детского дворового хоккея, почему сельским мальчишкам нужны лед и клюшка и какое влияние спорт оказывает на формирование характера. Кроме того, слушатели узнают, как вера и большой спорт соединились в судьбе тренера и что значит полученный грант для всех участников проекта.

Эфир программы состоится 26 февраля в 14:03 на волне 90.6 FM. Запись будет доступна позже в группе радиостанции в соцсети «ВКонтакте».

Ольга Сергеева