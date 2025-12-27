ТЮЗ в Саратове открыл сезон новогодних представлений

На Малой сцене Театра юного зрителя имени Киселева в Саратове начались новогодние представления.

Первыми, кто после масштабной реконструкции посетил Малую сцену ТЮЗа, стали дети участников СВО. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Бусаргин.

В преддверии новогодних каникул и во время них на Малой сцене будут проводиться различные детские мероприятия.

— Малая сцена ТЮЗа сегодня — это современная площадка, где для зрителей открываются новые возможности за счёт приобретенного интерактивного оборудования. Реконструкция объекта велась в рамках национального проекта «Культура», который инициировал президент России Владимир Путин, — отметил глава региона.

Ольга Сергеева