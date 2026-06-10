В Саратове российский агент Украины получил 14 лет колонии

Саратовский областной суд приговорил 32-летнего Алексея Елисеева* к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Он был задержан в ноябре 2023 года за сотрудничество с украинской террористической организацией.

С мая 2022 года Елисеев изготавливал и распространял листовки, а также собирал данные о российских военнослужащих. В феврале 2024 года его внесли в перечень террористов и экстремистов. В суде он признал свою вину в полном объеме.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ольга Сергеева