Роман Бусаргин: Обсудили с руководством Ozone планы сотрудничества

На площадке Петербургского международного экономического форума встретился с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрием Кимом.

Обсудили планы по выходу на полную мощность нового логистического комплекса Ozon, который был построен в Саратове в рамках масштабного инвестиционного проекта. Комплекс оказывает логистические услуги не только в Саратове, но и в соседних городах, в том числе Волгограде, Пензе, Самаре и Воронеже.

В настоящий момент комплекс уже функционирует и обрабатывает до 90 тысяч заказов в сутки. Планируется, что в начале следующего года он заработает в полную мощность — до 500 тысяч посылок в сутки. Это подразумевает под собой кратное увеличение числа постоянных рабочих мест — более 1500.

Еще одно важное направление в рамках сотрудничества с маркетплейсом — специальная витрина с товарами местных производителей. Сейчас в разделе «Сделано в Саратове» представлено 2,5 тысячи товаров. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются товары для дома, аксессуары и косметика.

Стоит отметить, что центр «Мой бизнес» активно реализует проекты, которые помогают выйти на интернет-площадку саратовским предпринимателям без опыта. Для них предусмотрены специализированные программы обучения, тренинги и мастер-классы, а также сопровождение на этапе запуска бренда.