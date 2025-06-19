В Саратовской области продолжается акция «Подключите электронную квитанцию и получите 1000 рублей на лицевой счёт»

Продолжается акция «Подключите электронную квитанцию и получите 1000 рублей на лицевой счёт» для бытовых потребителей газа.

Стать участником можно до 30 июня 2025 года.

Для этого достаточно подключить электронную квитанцию – в клиентском центре «Газпром межрегионгаз Саратов», заполнив заявление, или дистанционно – через личный кабинет «Мой газ».

Для этого необходимо: — зайти в раздел «Настройки» – «Лицевые счета»;- выбрать нужный счёт;- в разделе «Получение квитанции» нажать кнопку «Получать в электронном виде».

Подавать дополнительную заявку не требуется. Система автоматически зафиксирует всех абонентов, подключивших электронную квитанцию в период проведения акции.

По итогам 25 победителей будут определены случайным образом с помощью генератора лицевых счетов. Список будет опубликован на сайте поставщика газа.