Роман Бусаргин: Подводим итоги 2025 года

В Саратове создан центр начальной военной подготовки «Патриот 64».

Здесь проводятся тактико-специальная подготовка к военной службе, изучение основ огневой, физической и военно-медицинской подготовки, правил обращения со стрелковым оружием и беспилотными летательными системами. Первый набор курсантов состоялся в сентябре.

За 4 месяца 120 человек прошли соответствующее обучение и получили сертификаты о прохождении военных сборов. Записаться на обучение могут граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Каждая группа изучает профильные дисциплины в течение 10 дней.

К работе центра подключились саратовские военнослужащие — участники специальной военной операции, а также ветераны боевых действий.

