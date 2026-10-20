Роман Бусаргин потребовал от подчинённых ежедневных докладов по отоплению

Губернатор Саратовской области провёл постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и главами районов.

В минувшую субботу, 17 октября, по поручению Романа Бусаргина руководители всех уровней власти провели общеобластной приём граждан — более 200 человек обратились с различными просьбами, каждое обращение взято под особый контроль. Личный приём также состоялся на площадке общественной приёмной Президента РФ.

Технологический процесс по входу в отопительный сезон завершили 10 районов области, продолжается поэтапный пуск тепла в соцучреждения: отапливаются более 930 школ, 780 детсадов, 1160 учреждений здравоохранения, 170 объектов соцсферы, 900 спортивных и культурных учреждений. «Министерство строительства и ЖКХ прошу докладывать ежедневно. Это касается и социальных учреждений, и всего жилого фонда», — подчеркнул глава региона.

В области продолжается месячник по благоустройству — в порядок привели уже 165 скверов, парков, садов и аллей. Минздрав совместно с минцомразвития оптимизирует систему записи на приём к врачу: ряд ошибок уже исправлен, полностью работу планируют завершить до 1 ноября.