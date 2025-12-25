В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX

Отечественный мессенджер получил высокую оценку от членов Общественного совета при Саратовской областной Думе.

Общественники обсудили его перспективы и роль в обеспечении информационной безопасности на прошедшем 25 декабря заседании.

Член Общественного совета Юлия Квилинская подчеркнула, что MAX является единственным мессенджером, гарантирующим полную защиту данных российских пользователей благодаря хранению информации исключительно на территории страны.

«Возможности МАХ и пути его развития были всесторонне обсуждены на заседании, где министр цифрового развития Владимир Старков дал исчерпывающие ответы на все вопросы общественников. Мессенджер представляет собой не просто средство обмена сообщениями, но и интегрирован с ключевыми государственными информационными системами, включая Госуслуги, что значительно расширяет его функционал и стратегическую значимость», – заявила Квилинская.

По ее словам, хранение всех абонентских данных в России является основой защищенности. Квилинская также подняла проблему распространения ложных сведений о нашем мессенджере. Она также указала на регулярные сообщения об активном использовании зарубежных сервисов для организации терактов, диверсий и мошеннических действий.

«Те, кто сеет сомнения относительно MAX, действуют либо по невежеству, либо осознанно против интересов государства и его граждан», – заключила Квилинская.

В свою очередь, Сергей Замятин назвал мессенджер MAX «нашим национальным инструментом».

«Мы уже видим высокое качество звонков в нашем мессенджере и заметно более быструю загрузку файлов, что легко проверить на практике, – отметил Замятин. – Интеграция с Госуслугами открывает перед MAX огромные перспективы для дальнейшего развития и укрепления его позиций как ключевого элемента цифровой инфраструктуры страны».

Подготовила Ольга Сергеева