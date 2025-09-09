Саратовцам рассказали о выборе суда для подачи иска

При подаче иска в суд важно правильно выбрать, куда обращаться. Если ошибиться, заявление могут вернуть.
Какой суд
Мировой судья
— при разделе между супругами имущества при его цене менее 50 000 рублей
— о защите прав потребителей до 100 000 рублей
— для взыскания в пределах 500 000 рублей
— и еще по вопросам, перечисленным в ст. 23 ГПК РФ
Районный суд
Остальные споры между гражданами.
Арбитражный суд
Если спор связан с предпринимательской деятельностью.
По какому адресу
Обычно — по месту жительства ответчика. Например, должник не возвращает деньги и кредитор взыскивает их через суд. Кредитор — истец, должник — ответчик. Исковое заявление нужно подавать в суд по месту жительства должника.
По месту проживания истца в таких случаях:
— при расторжении брака
— для взыскания алиментов
— о возмещении вреда
Или суд определяют по правилам ст. 30 ГПК РФ — например, направляют иск по месту нахождения спорной недвижимости.
Как направить иск
— Почтой
— Сдать в канцелярию суда, взяв с собой копию, чтобы поставить штамп о принятии
— В электронном виде:
через Госуслуги
через ГАС «Правосудие»