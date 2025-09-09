Саратовцам рассказали о выборе суда для подачи иска

При подаче иска в суд важно правильно выбрать, куда обращаться. Если ошибиться, заявление могут вернуть.

Какой суд

Мировой судья

— при разделе между супругами имущества при его цене менее 50 000 рублей

— о защите прав потребителей до 100 000 рублей

— для взыскания в пределах 500 000 рублей

— и еще по вопросам, перечисленным в ст. 23 ГПК РФ

Районный суд

Остальные споры между гражданами.

Арбитражный суд

Если спор связан с предпринимательской деятельностью.

По какому адресу

Обычно — по месту жительства ответчика. Например, должник не возвращает деньги и кредитор взыскивает их через суд. Кредитор — истец, должник — ответчик. Исковое заявление нужно подавать в суд по месту жительства должника.

По месту проживания истца в таких случаях:

— при расторжении брака

— для взыскания алиментов

— о возмещении вреда

Или суд определяют по правилам ст. 30 ГПК РФ — например, направляют иск по месту нахождения спорной недвижимости.

Как направить иск

— Почтой

— Сдать в канцелярию суда, взяв с собой копию, чтобы поставить штамп о принятии

— В электронном виде:

через Госуслуги

через ГАС «Правосудие»