Роман Бусаргин: Проект бюджета — на этапе обсуждения

Проект бюджета на следующий год уже находится на этапе обсуждения.

В нем отражены все основные приоритеты, в том числе подавляющая доля расходов на социальную сферу, а также сохранение всех региональных программ развития.

Есть и еще несколько важных решений. Одно из них касается бесплатного лекарственного обеспечения граждан. На эти цели заложено 5 млрд рублей. Объем финансирования, который кратно вырос за последние несколько лет, не снижается.

Обозначил профильному министру, что с учетом выделения такого объема средств и внедрения единой электронной системы, никаких перебоев с препаратами абсолютно по всем направлениям быть не должно. Процесс должен быть отлажен на каждом уровне. Все ресурсы ведомству для этого предоставлены.