В Саратове возбудили уголовное дело за оскорбление депутата оппозиционным блогером Налимовой

В Саратове возбуждено уголовное дело против известного журналиста и блогера Елены Налимовой по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Как сообщает издание «Четвертая власть», поводом якобы послужила аудиозапись, где женщина, чей голос похож на голос Налимовой, оскорбляет депутата областной думы Юлию Литневскую и инструктирует сторонников, как вести с ней диалог.

Заявления в правоохранительные органы подали председатель облдумы Алексей Антонов и сама оскорбленная Литневская.

Напомним, Налимова считается куратором группы противников строительства школы в Ленинском районе и связывается с интересами опального бизнесмена Сергея Курихина.

Наблюдатели полагают, что журналистка публикует в соцсетях, в том числе анонимно, протестную информацию.

Ольга Сергеева