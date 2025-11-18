Роман Бусаргин: Программа ремонта территорий больниц будет расширена

В минувшие выходные встречался с главными врачами.

Обсуждали решение приоритетных задач по кадровой обеспеченности, улучшение системы предоставления гражданам льготных лекарств и другие вопросы. По всем этим направлениям ведется серьезная работа.

Отдельно говорили о региональном решении этого года — программе благоустройства территорий больниц. Она позволяет формировать комплексный подход к модернизации учреждений параллельно с улучшением лечебной материально-технической базы.

Ранее уже говорили, что списки объектов на следующий год определены, однако, учитывая значимость и тот факт, что во многих случаях территории не приводились в порядок десятилетиями, приняли решение расширить эту программу. Министерство здравоохранения в ближайшее время сформирует дополнительный перечень больниц, где работы по благоустройству также проведут в 2026 году.