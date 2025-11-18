Саратовцы продолжают пикеты в поддержку новой школы

В Саратове продолжаются акции в поддержку строительства новой школы в микрорайоне Молодежный.

Жители выходят в одиночные пикеты, выступая за создание современного образовательного центра с полноценной спортивной инфраструктурой и возможностью обучения в одну смену.

«Дети должны учиться в комфортных условиях», — отмечают участники акций, представляя школу как многофункциональное пространство для учебы и досуга.

Губернатор Роман Бусаргин держит вопрос строительства на личном контроле, подчеркивая необходимость грамотной организации всех этапов работ для исключения сбоев в реализации проекта.

Ольга Сергеева