Роман Бусаргин проведёт личный прием участников СВО и их семей

В субботу, 4 июля, состоится личный прием граждан из числа участников специальной военной операции и членов их семей.

Мероприятие проведет губернатор Роман Бусаргин в управлении по работе с обращениями граждан Правительства области.

Запись на прием строго ограничена по времени: оставить заявку необходимо сегодня, 3 июля, до 17:00. Для оперативной связи и уточнения деталей работают горячие линии. Основной номер для записи — 21-08-31, дополнительный контактный телефон — 21-00-15.

Для тех, кто предпочитает личное общение без предварительной записи в другие дни или нуждается в консультации непосредственно перед приемом, управление расположено по адресу: город Саратов, улица Московская, дом 72, строение 6.

Стоит отметить, что работа с обращениями ветеранов боевых действий ведется системно не только на уровне областного центра. По информации администрации, аналогичные личные приемы в этот же день проведут все главы муниципальных районов Саратовской области, чтобы обеспечить доступность помощи жителям каждого населенного пункта региона.

Ольга Сергеева