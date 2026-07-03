Соцфонд РФ рассказал саратовцам о ежегодной семейной выплате

СФР упростил выплаты для пенсионеров.

Теперь гражданам на заслуженном отдыхе не нужно подавать заявления, чтобы получить положенные надбавки.

Доплаты за уход назначаются автоматически при достижении пенсионером возраста 80 лет или установлении инвалидности I группы и выплачиваются вместе с основной пенсией уже со следующего месяца после наступления события.

Размеры ежемесячных доплат на 2026 год составят 1413,86 рублей к страховой пенсии и 1470,64 рублей к государственной пенсии. Суммы ежегодно индексируются.

Кроме того, для получателей страховых пенсий по старости предусмотрено удвоение фиксированной части пенсии после достижения ими 80-летнего возраста: с 9584,69 рублей до 19169,38 рублей.

Данные изменения касаются только страховых пенсий по старости и не распространяются на социальные пенсии или пенсии по потере кормильца.

Ольга Сергеева