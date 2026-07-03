В Саратове до конца 2026 года снесут 32 расселенных дома

Областной центр обновляется.

Власти Саратова объявили о масштабном преображении городской среды. До конца 2026 года в городе снесут еще 32 расселенных аварийных дома, сообщил глава администрации Игорь Молчанов.

Программа по ликвидации ветхого фонда идет полным ходом. С начала года демонтировано 27 опасных зданий. Ключевой результат — новоселье для 180 семей, которые переехали из бараков в полноценные квартиры благодаря поддержке регионального бюджета.

Освобожденные участки не отдадут под типовую застройку. Городские власти приняли решение создать на их месте общественные пространства и зеленые зоны. Это позволит разгрузить плотную застройку и сделать дворы более комфортными для прогулок и отдыха.

Параллельно мэрия наводит порядок в других сферах. Ликвидировано свыше 700 проблемных участков на дорогах, восстановлено около 160 элементов инфраструктуры, таких как остановки общественного транспорта и опоры освещения. Также усилен контроль над незаконными постройками.

Мы системно работаем над тем, чтобы Саратов становился современным и безопасным городом, подчеркнул Игорь Молчанов.

Ольга Сергеева