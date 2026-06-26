В Саратове для постившихся мусульман приготовили 300 порций плова

Мусульмане Саратовской области 25 июня отметили один из самых почитаемых дней в исламском календаре — День Ашура.

В этот день, имеющий глубокие исторические корни и связанный с ключевыми событиями в истории пророков, верующие соблюдают добровольный пост (ураза), надеясь на искупление грехов за прошедший год.

Как сообщили в ДУМСО, в Саратовской Соборной мечети по этому случаю было организовано масштабное благотворительное угощение. Как только прозвучал призыв на вечернюю молитву (Магриб-намаз), имам-хатыб мечети Рустам-хазрат Мухитов напомнил собравшимся о духовных ценностях этого дня и великой награде, обещанной за соблюдение поста.

По завершении коллективного намаза все присутствующие были приглашены во двор мечети. Для гостей и постящихся был накрыт стол: в большом казане специально приготовили ароматный плов на 300 порций, а к чаю подали финики и сладости. Участники мероприятия благодарили организаторов за ценные наставления и щедрое угощение, вознося молитвы о том, чтобы Всевышний Аллах принял их уразу, даровал верующим процветание и благословил (баракат) их благие дела.

Подобные благотворительные акции, объединяющие людей разных национальностей, становятся в регионе доброй традицией и способствуют укреплению межнационального согласия, — отметили в ДУМСО.

Напомним, День Ашура — 10-й день месяца Мухаррам. Для мусульман-суннитов это день добровольного поста и поминания великих событий прошлого. Согласно хадисам, соблюдение уразы в этот день является желательным (сунна) и служит искуплением малых грехов за прошедший год.

Наталья Мерайеф