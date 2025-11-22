Роман Бусаргин: Развитие набережной будет продолжено

Развитие одного из самых красивых и знаковых мест нашего областного центра – набережной Саратова — будет продолжено.

Благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина за 6 лет благоустроено несколько новых участков набережной, появились два полноценных пляжа. Сегодня открыт еще один – от первого причала до домов № 27-31 по Большой Затонской. Теперь у саратовцев и гостей города появилась возможность прогуляться под мостом Саратов-Энгельс.

На этом благоустройство набережной не останавливается. В рамках поддержки Вячеслава Викторовича было найдено решение по финансированию третьего этапа. Его реализация уже ведется. Речь об участке, который соединит новый участок с Затоном. Работы на объекте ведутся активно, подрядчиком соблюдаются производственные графики. Общий процент готовности на сегодняшний день составляет свыше 70%. Главная задача – завершить строительство к июлю 2026 года. После ввода этого участка в эксплуатацию протяженность набережной составит порядка 8 км.