Роман Бусаргин: Создаем в регионе металлургический кластер

Продолжаем работу по формированию на территории региона металлургического кластера.

Ведущим инвестором этого направления является «Новосталь-М», в состав которой входит Металлургический завод Балаково. Площадка активно развивается уже не первый год. Как дальше будет укрепляться предприятие, говорили с представителями холдинга в рамках Петербургского международного экономического форума.

Масштабная инвестиционная программа включает в себя строительство комплекса универсального прокатного стана. Уже закуплена большая часть оборудования, осуществлен монтаж несущих металлоконструкций. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать в регионе дополнительно 1800 новых рабочих мест.

Отдельно проработаем кадровую составляющую проекта. В области есть учреждения СПО, которые могут готовить квалифицированных специалистов именно под нужды этого завода. В ближайшее время министерство образования совместно с министерством экономического развития определит перечень образовательных организаций, которые в дальнейшем будут сотрудничать с предприятием для формирования кадрового резерва.