Роман Бусаргин: В центре Саратова высадят более 400 деревьев

Региональная программа по озеленению Саратова — новое системное решение, которое позволит постепенно не только обновить старые и больные зеленые насаждения, но и увеличить количество деревьев. Появление новых крупномеров — один из этапов формирования комфортного и благоустроенного городского пространства.

В настоящий момент продолжается осенний этап высадки, в рамках которого на центральных улицах появится более 400 новых деревьев. Накануне специалисты завершили работы на части улицы Бахметьевской. Все саженцы имеют закрытую корневую систему, что значительно повышает шанс на обеспечивает их успешную приживаемость.

Муниципальная власть должна выстроить эффективную систему ухода за насаждениями, исправлять ошибки, которые были допущены ранее. Без этого не получится обеспечить качественное озеленение городских улиц. Важно, что руководство областного центра осознает значимость этой работы.