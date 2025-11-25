Саратовские дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы

В Саратовской области дорожные службы переводятся на круглосуточный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства региона.

В прямом эфире сообщества Саратовская область расскажут о подготовке дорог к зиме и ответят на вопросы:

— Фёдор Котельников, министр дорожного хозяйства Саратовской области

— Андрей Бондарев, председатель комитета дорожного хозяйства и благоустройства администрации Саратова

Смотрите трансляцию сегодня, 25 ноября в 15:00 на страницах сообщества Саратовская область «Вконтакте» (https://vk.com/wall-185085820_173595) и «Одноклассники» (https://ok.ru/live/11003331813040).

Ольга Сергеева