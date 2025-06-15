Роман Бусаргин в День медика: «Мы верим в наших врачей, доверяем вам самое ценное»

Глава региона в День медицинского работника обратился к тем, кто дарит нам здоровье и жизнь.

Роман Бусаргин в своем ТГ-канале поздравил медиков Саратовской области. Он отметил, что врачи встречают нас при рождении и берегут на протяжении всех лет, проявляя настоящий героизм в самых сложных ситуациях.

Недавно бригада саратовских медиков вернулась из Сватовского района ЛНР, где сутками оперировала мирных жителей и военных. Под обстрелами они провели 27 операций, спасли 63-летнего мужчину с тяжёлыми ранениями.

Губернатор также напомнил, что в Саратовской области трудятся 38 тысяч медработников. Для них в области строятся новые больницы, обновляется оборудование, создаются комфортные условия.

Бусаргин поблагодарил врачей за профессионализм и преданность делу, назвав настоящими героями нашего времени.