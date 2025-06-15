Знаменитый «Дом Гайдая» в Хвалынске стал памятником культуры

Хвалынский купеческий особняк получил статус памятника архитектуры.

Историческое здание по адресу ул. Революционная, 73 официально признано объектом культурного наследия муниципального значения. Соответствующий приказ подписал министр области Владимир Мухин.

Дом был построен в XIX веке для купца Николая Солдаткина. В разное время здесь проживали математик Константин Поссе и политик Михаил Суслов.

У строения сохранились уникальные архитектурные элементы: угловая башенка, купол со шпилями и оригинальная деревянная лестниц.

Комитет по культурному наследию определил границы охраняемой территории и перечень ценных элементов здания. Документы направлены в Минкульт РФ для включения в федеральный реестр.

Интересно, что в 1959 году кинорежиссёр Леонид Гайдай использовал этот дом для съёмок малоизвестной историко-революционной ленты «Трижды воскресший» по пьесе Александра Галича.

Здание станет частью культурного наследия региона, сохраняя память о выдающихся жителях и архитектурных традициях XIX века.