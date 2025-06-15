Саратовец за 60 млн продает 4-комнатную квартиру у сквера Героев Краснодона

В одном из самых престижных районов Саратова – Волжском – выставлена на продажу роскошная четырехкомнатная квартира площадью 280 квадратных метров.

Объявление о продаже появилось на популярных площадках недвижимости.

Предлагается просторное жилье премиум-класса – идеальный вариант для большой семьи или статусного владельца. Имеется эксклюзивный ремонт: квартира полностью готова к заселению, отделка выполнена с использованием дорогих материалов. Есть также два парковочных места в подземном паркинге – редкий бонус для центра города.

Дом расположен на улице Некрасова, в шаговой доступности от сквера Героев Краснодона и набережной Волги. Район отличается развитой инфраструктурой, близостью к деловому центру и культурным достопримечательностям.

Продавец запросил за собственность 60 миллионов рублей в связи с тем, что площадь недвижимости составляет почти 300 «квадратов», причем локация — в центре города. Также качественный ремонт выполнен на уровне элитных апартаментов. Вариант также подходит для инвесторов, рассматривающих вложения в премиальную недвижимость. Конкуренция за такой лот может быть высокой – подобные объекты в центре появляются редко.