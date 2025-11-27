Жители Молодежного просят ускорить строительство новой школы

В Саратове проходят пикеты в поддержку властей, но с призывом ускорить возведение новой школы в микрорайоне Молодежный.

Местные жители надеются, что учебное заведение на 1100 мест позволит ликвидировать вторую смену и даст детям качественное образование.

Участники акций хотят, чтобы школа стала современным центром развития: с высокотехнологичными классами, спортивными зонами и комфортными пространствами для отдыха.

«Мы видим усилия властей, но хотим, чтобы наши дети как можно скорее учились в достойных условиях», — отметила одна из участниц.

Пикетчики уверены, что новая школа станет гордостью микрорайона, и готовы продолжать акции, чтобы ускорить реализацию этого важного проекта.

Ольга Сергеева