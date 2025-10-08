Роман Бусаргин: В регионе планируются проекты на боле чем 1,6 млрд рублей

Ранее уже говорил, что сегодня на площадках российской выставки «Золотая осень — 2025» обсуждаем развитие агропромышленного комплекса Саратовской области.

Подобные мероприятия крайне важны в первую очередь для наших сельхозтоваропроизводителей, которые намерены увеличивать объемы выпуска продукции, создавать новые рабочие места. Эффективная работа здесь предоставляет множество возможностей для взаимодействия с теми, кто готов развивать сектор АПК. Для региона это в первую очередь привлечение дополнительных инвестиций в отрасль, за которым следует развитие экономики в целом.

В рамках деловой части на выставке обсуждалась реализация проектов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей:

— ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов». В рамках инвестпроекта планируется к 2026 году увеличить мощности по производству в Балашовском районе муки с 200 до 500 тонн в смену.

— ООО «Дымок и К». До 2030 года компания намерена построить новый цех по производству колбасных изделий в Энгельсском районе.

— ООО «Листеко». До 2027 года планируется построить цех по производству одной тысячи тонн растительного масла в год на территории Энгельсского района.

— ООО «Пугачевские молочные продукты». Компания до 2030 года планирует модернизировать цех по производству сухого молока в Пугачевском районе.

— АО «Племзавод Трудовой». В течение 2025-2026 годов предприятие построит в Марксовском районе комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2140 голов.